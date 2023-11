Patrícia Abravanel mostra Silvio Santos celebrando Dia de Ação de Graças ao lado dos netos e família; confira

Que maravilha! Silvio Santos surgiu bem alegre nas redes sociais da filha, Patricia Abravanel, ao celebrar o Dia de Ação de Graças ao lado dos netinhos e da família! O Thanksgiving, festa que é comemorada nos Estados Unidos no dia 23 de novembro, é realizada para demonstrar gratidão, amor e orações para o ano que está acabando.

Assim, a apresentadora também surgiu aos risos no vídeo publicado em seu Instagram, enquanto o pai estava sentado brincando com o netos ao lado de sua esposa, Iris Abravanel. Além disso, ela fez questão de mostrar toda a decoração da mansão para a data festiva e ainda falou do bom humor que o dono do SBT mantém, mesmo estando em casa.

Para vocês que estão com saudades do meu pai, vou mostrar um pouquinho da nossa celebração de Ação de Graças. Como sempre, ele não perdeu a oportunidade de fazer suas gracinhas. Fez questão de ler os bilhetes de gratidão de todo mundo e ainda inventou vários tirando sarro de todos! Figura, escreveu ela na legenda do post.