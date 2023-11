Laís Caldas mostra antes e depois da harmonização facial

E depois da lipo LAD no bumbum e da retirada de excesso de pele das pálpebras, Laís Caldas decidiu realizar mais alguns procedimentos estéticos! A musa do BBB 22 publicou fotos do antes e depois de fazer harmonização facial, e revelou que colocou botox e fez preenchimento com ácido hialurônico no rosto.

Assim, aos 32 anos de idade, a médica dermatologista afirmou nas redes sociais que aprovou o resultado e explicou sobre os procedimentos.

O resultado da minha harmonização facial ficou perfeito. Fiz toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico em alguns pontos do meu rosto, disse ela na legenda do post.

Além disso, ela também declarou que prefere um resultado mais natural, sem exageros, mas não revelou totalmente quais locais fez a modificação.

Prezo sempre pelo embelezamento natural, por isso, fizemos apenas um aperfeiçoamento, sem exageros, para exaltar alguns locais que eu queria! Gostaram? Quem arrisca dizer quais locais foram preenchidos, ainda questionou os internautas.