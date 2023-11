Arsenal assume a liderança do Campeonato Inglês após derrotar o Brentford com gol no fim

O Arsenal venceu o Brentford por 1 a 0 neste sábado e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. O time do técnico Mikel Arteta chegou aos 30 pontos após 13 rodadas e ultrapassou o Manchester City (29) e o Liverpool (28), que se enfrentaram em Manchester e empataram em 1 a 1.

O gol que colocou o Arsenal no topo da tabela só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Saka conseguiu um belo cruzamento e o alemão Kai Havertz, que entrou na etapa final no lugar do brasileiro Gabriel Martinelli, cabeceou em direção ao chão para marcar. Após a vitória, o técnico Arteta caminhou ao lado e celebrou Havertz no caminho para cumprimentar a torcida do Arsenal presente no estádio do Brentford.

Na temporada passada, o time de Londres chegou a liderar o Campeonato Inglês por várias rodadas, mas permitiu que o Manchester City assumisse o topo nas rodadas finais e ficasse com o título.

O Campeonato Inglês pode ficar ainda mais embolado neste domingo. O Tottenham, que tem 26 pontos e liderou as primeiras rodadas da atual temporada, recebe o Aston Villa, que soma 25, e pode encostar no topo.

A próxima partida do Arsenal será na quarta-feira pela Liga dos Campeões. Líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento em três jogos, joga em Londres com o francês Lens. Pelo Inglês, o líder joga no sábado, quando recebe o Wolverhampton, 12º do campeonato.