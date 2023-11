Masterchef: Helena Rizzo presta homenagem a ex-marido, morto aos 46 anos

Helena Rizzo prestou uma homenagem ao seu ex-marido e antigo parceiro de vida e trabalho, Daniel Redondo, que faleceu aos 46 anos.

Nas suas redes sociais, a chef e jurada do Masterchef expressou a mistura de sentimentos que a notícia de sua partida lhe trouxe, destacando a importância de Redondo em sua vida e na história do restaurante Maní.

"Acordei hoje com a triste notícia da partida do Dani, meu velho parceiro de vida e de trabalho. Não nos falávamos há muitos anos... desde nossa separação. Passamos por muitas juntos... momentos incríveis e difíceis, de construção e aprendizagens", disse Helena. Ela enfatizou o caráter generoso de Redondo e sua influência fundamental no sucesso do Maní, descrevendo-o como "talentoso, trabalhador, criativo".

Helena ressaltou o impacto duradouro de Redondo nas pessoas que trabalharam com ele, afirmando que seu legado e ensinamentos serão sempre lembrados. "Tenho certeza que todas as pessoas que passaram pelo restaurante e tantas outras que ainda trabalham lá, guardarão para sempre todo o seu legado e ensinamentos... sua brabeza e o brilho que tinha nos olhos."