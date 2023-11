Morre Daniel Redondo, aos 46 anos, cofundador do Maní ao lado de Helena Rizzo

Daniel Redondo, notável chef e cofundador do restaurante Maní, faleceu nesta sexta-feira, 24, aos 46 anos, vítima de um acidente de trânsito. As informações foram compartilhadas pelo perfil oficial do El Celler can Roca.

"Uma notícia triste. Dani Redondo Cuevas, chef de cozinha do Can Roca, perdeu a vida aos 46 anos em um acidente de trânsito. Dani já não está mais entre nós. Fez uma viagem acelerada para se reencontrar com seu pai", escreveram.

Helena Rizzo, sua ex-esposa e parceira no Maní, compartilhou suas memórias e o respeito que tinha por ele.

Ela destacou sua paixão pela culinária e pelo Brasil com as palavras: "Ele amava o Brasil, amava caipirinhas, amava uma cozinha genuína. Gostava de comer e de conhecer os produtores aqui. Quando viemos para cá abrir o Maní tinha essa vontade de fazer algo, de ser criativo. Quem conviveu com ele, tem essa memória".

O El Celler de Can Roca, onde Redondo trabalhou antes de fundar o Maní, prestou uma homenagem a ele, reconhecendo seu imenso talento e dedicação à arte culinária. A mensagem no Instagram do restaurante, que foi eleito o melhor do mundo em 2013 e 2015, ressaltou: "Que talento descomunal. Nascido para cozinhar. Uma pessoa perseverante, talentosa".