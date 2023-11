Piquerez trabalha com elenco e reforça o Palmeiras diante do Fortaleza

O lateral-esquerdo Piquerez está recuperado de lesão e vai reforçar o Palmeiras na visita ao Fortaleza, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador participou normalmente da última atividade no CT da Barra Funda e estará em campo no Castelão.

Depois de perder algumas atividades na pausa da Data Fifa por causa de um edema na coxa esquerda, sofrida na vitória por 3 a 0 diante do Internacional, na Arena Barueri, o jogador voltou aos trabalhos já na sexta-feira, repetiu a dose neste sábado pela manhã e volta ao time.

Com Piquerez, Abel Ferreira espera desempatar o confronto direto com Juan Vojvoda, comandante do Fortaleza. Por enquanto, cada treinador somou três vitórias no duelo, além de dois empates. Com Botafogo e Flamengo na cola, o alviverde precisa dos três pontos fora de casa, em jogo agendado para 18h30 deste domingo.

O técnico português celebra o retorno de Piquerez, mas perde o zagueiro Luan, que ainda está afastado por causa de uma lesão na coxa direita. Marcos Rocha, que entrou bem na função de terceiro zagueiro, deve ser mantido ao lado de Gustago Gómez e Murilo.

Neste sábado, a Confederação Paulista de Futebol (CBF) atendeu pedido do clube e confirmou que o jogo com o Fluminense, pela 37ª rodada, não será mais na Arena Barueri e sim no Allianz Parque. Abel quer fazer as "decisões" contra América-MG e Fluminense em sua casa e foi atendido.