Napoli derrota a Atalanta fora de casa no Italiano na estreia do técnico Walter Mazzari

Atual campeão, o Napoli venceu a Atalanta por 2 a 1, na estreia do técnico Walter Mazzari, neste sábado, em Bérgamo, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O time do sul da Itália está na terceira colocação, com 24 pontos. A Atalanta aparece em sexto, com 20. A Inter de Milão está no topo da tabela, com 31, seguida pela Juventus, com 29. Os líderes do Italiano se enfrentam neste domingo, em Turim.

Mazzari substituiu Rudi Garcia, demitido após a derrota para Empoli na 12ª rodada e estreou bem. O primeiro gol da partida aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Di Lorenzo pelo lado direito do ataque do Napoli. Kvaratskelia, já na pequena área, subiu sem marcação para marcar.

Após abrir o placar, o Napoli terminou o primeiro tempo pressionando os donos da casa. A Atalanta chegou ao empate somente aos 9 minutos do segundo tempo em uma jogada parecida com o gol napolitano. Hateboe cruzou da direita e o nigeriano Lookman cabeceou no canto direito do goleiro Golini.

O gol animou o time de Bérgamo, que chegou a virar com Pasalic, mas o gol foi anulado por impedimento. Não virou e acabou levando o segundo. O Napoli aproveitou uma reposição de bola mal feita do goleiro Carnesecchi para chegar à vitória aos 34. Elmas completou assistência de Osinhem.

O Napoli volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Real Madrid, na Espanha, pelo Grupo C da Liga dos Campeões. A Atalanta recebe o Sporting, de Portugal, pelo Grupo D da Liga Europa, na quinta-feira.

A 13ª rodada do Italiano começou com uma zebra. Jogando em casa, a lanterna Salernitana (8 pontos) conseguiu a virada sobre a Lazio (17 pontos) por 2 a 1. Foi a primeira vitória da Salernitana no campeonato.