Nicole Bahls rebate acusações de que usaria bolsas falsas: - Prefiro comprar ração

Na última sexta-feira, dia 24, Val Marchiori participou do podcats do Maurício Meirelles. No meio do bate-papo, ela acabou citando o nome de Nicole Bahls e falou sobre o fato de que a influenciadora não teria bolsas de grife em seu closet.

- Ela usa tudo falso. As bolsas delas são todas falsas, apontou a socialite.

Ao acordar e ver o bafafá na web, Nicole decidiu rebater a acusação e explicar o motivo de preferir não comprar bolsas super caras:

- Eu tenho zero apego com bolsa, que discussão é essa de bolsa? Que preguiça. Vou falar: se quiser falar de animal, de sítio, de roça, horta... Agora trem de bolsa, sou super desapegada. Tenho minhas bolsas, sim, mas não interessa de onde vem, para onde vai. Uso bolsa para carregar batom, celular. Sou muito mais que uma bolsa.

Na sequência, Bahls afirmou que prefere gastar seu dinheiro em cuidados com os bichinhos de sua fazenda:

- Prefiro comprar ração para os bichinhos e dar banho.