André Marques revela que já deu em cima de Xuxa: -Eu paquerei ela na entrevista

Sem medo de ser feliz, André Marques contou algo que nunca havia revelado antes aos seus fãs. O apresentador declarou que paquerou Xuxa quando foi entrevistá-la anos atrás, quando ele tinha 17 anos de idade. Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA., o ator mostrou que era bem atrevido na época, e não teve medo de contar a história no canal de Rogério Vilela.

Assim, André Marques admitiu o episódio que aconteceu na época em que iniciava no extinto programa Vídeo Show, da TV Globo.

- Sou muito cara de pau, é difícil eu ter vergonha de alguma coisa. Mas eu fiquei nervoso quando entrevistei a Xuxa. Mas eu paquerei ela na entrevista. Dei uma azarada nela. Se eu conseguir, show... Vão dizer hoje eu que eu sou brabo. Pô, o cara tentou pegar a Xuxa. Eu tinha 17 anos na época. Tem que ser muito corajoso e eu era, disse ele.

Ele também revelou que Tony Ramos o tratou com muita gentileza nos Estúdios Globo em um momento em que precisou do ator.

- Encontrei o Tony e disse que precisava gravar com ele urgente. Ele me disse que estava muito atrasado e que levaria um esporro. Eu vou chegar lá no estúdio, vou me apresentar, vou trocar de roupa e eu volto, disse ele.

E finalizou:

- Em dez minutos, ele estava de volta, bonitinho e deu a entrevista. Tinha gente que estava começando em Malhação, que tinha quatro falas de vento, me via e desviava para não falar.