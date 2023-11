Prefeito de Santo André doa sangue no Mário Covas e incentiva população

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o secretário municipal de saúde, Gilvan Júnior, doaram sangue neste sábado (25), data que celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, e incentivaram a população a contribuir com a campanha. De acordo com a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), o estoque regional está em nível crítico, e a previsão é que a reserva de bolsas de sangue dure entre 7 e 10 dias.

“Os estoques do Grande ABC estão baixos, então é muito importante que você que está bem de saúde possa contribuir para ajudar as pessoas. Tem posto de coleta aqui no Hospital Mário Covas, em Santo André, mas também existem diversos outros pontos na região. Doe sangue, é importante, salva-vidas”, disse o prefeito em publicação nas redes sociais.

Para ser um doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos incompletos), pesar acima de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

Antes da coleta é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Colsan, disponível nas versões Android ou IOS. O agendamento pode ser realizado, ainda, pelo site da instituição.

PONTOS DE COLETA

Em São Bernardo, a doação pode ser feita na Rua Pedro Jacobucci, 440 - Jardim das Américas. Já em Santo André, o ponto é o Hospital Estadual Mário Covas (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso).

Em São Caetano, quem quiser doar pode se dirigir à Rua Peri, 361 – Oswaldo Cruz, enquanto em Mauá, o posto de coleta fica na Rua Luiz Lacava, 229 - Vila Bocaína. Todas as unidades estarão abertas das às 8h e 12h, mesmo horário de funcionamento durante a semana, entre segunda e sexta-feira.