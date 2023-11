Príncipe Harry e Meghan Markle são detonados após pedirem para participarem de Natal da família real por meio de amigos

Não deve ser nada fácil protagonizar uma vida rodeada de holofotes, né? Ainda mais quando se está relacionado à família real britânica. Se aproximando das festividades natalinas e de ano novo, Príncipe Harry e Meghan Markle estão começando a pensar o que devem fazer para celebrar as datas.

Porém, o casal está enfrentando diversas críticas pela forma como eles teriam, supostamente, feito o pedido para estarem na lista de convidados do palácio de Buckingham. Segundo o Daily Mail Diary, Harry e Meghan estariam sendo patéticos ao demonstrarem seu interesse através de amigos.

Isso é patético, não? Isso me lembra um pouco dos bailes de escola, quando você não era corajoso o suficiente para chamar uma menina para dançar e precisava dizer: Meu colega está a fim de você, escreveu Richard Eden.

Na sequência, ele ainda disse que seria melhor se o casal tivesse demonstrado o interesse em serem convidados diretamente à família e não terem deixado que amigos falassem com a imprensa sobre o assunto:

Não estamos ouvindo isso diretamente de Harry e Meghan. Estamos ouvindo dos amigos. A notícia no jornal The Sunday Times era sobre os amigos deles revelarem que eles querem ser convidados a Sandringham para passar o Natal. Vamos lá. Esse não é o jeito certo, né? Talvez eles devessem convidar o Rei à Califórnia, ou algo assim, mas nós só recebemos esses relatórios sobre o que eles dizem, o que os amigos deles dizem. O normal a se fazer seria dizer: 'Nós adoraríamos ver vocês no Natal - na sua casa ou na nossa?'. Deixar que os amigos passem o recado realmente parece patético.

Vale lembrar que os rumores de que Harry e Meghan gostariam de serem convidados para as festividades de final de ano começaram a surgir depois do aniversário do Rei Charles III. Segundo o jornal, o ruivo teria ligado para o pai e tentou uma reaproximação.

Apesar da disposição do Duque de Sussex, os outros integrantes da família real ainda não estão dispostos a resolverem toda a situação.

Comparação com Meghan Markle

Kate Middleton esteve presente no jantar oferecido pela família real ao presidente da Coreia do Sul, Yook Suk Yeo. Com mais de 170 convidados, a esposa de Príncipe William recebeu uma cadeira ao lado da autoridade sul-coreana.

Porém, o que chamou a atenção nas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, foi que Middleton aparece escondida através de um lustre enorme com cinco velas.

A situação te lembra alguma coisa peculiar que aconteceu também com Markle em 2022, durante o funeral da Rainha Elizabeth II? Pois foi exatamente o que os internautas passaram a comparar.

Lembra quando todo mundo fez piada com a Meghan sentada atrás de uma vela no funeral? Então..., brincou uma.

A Meghan tinha uma vela no rosto dela e virou piada por semanas. Um ano depois, a Kate tem um lustre com cinco velas.