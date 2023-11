Silvio Santos aparece em raro vídeo de Patrícia Abravanel com a família

Silvio Santos está afastado da televisão e faz raras aparições nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 24, Patrícia Abravanel mostrou o pai em comemoração com a família.

O apresentador comemorou o Dia de Ação de Graças, feriado celebrado no dia 23 de novembro nos Estados Unidos. No vídeo, ele aparece brincando e rindo com familiares.

"Para vocês que estão com saudades do meu pai, vou mostrar um pouquinho da nossa celebração de Ação de Graças. Como sempre, ele não perdeu a oportunidade de fazer suas gracinhas", escreveu.