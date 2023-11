Joelinton marca, Newcastle vence Chelsea e sobe para 6º no Campeonato Inglês

Após abatimento por ser expulso apenas alguns minutos depois de ter entrando em campo na derrota da seleção brasileira sobre a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, Joelinton deu a volta por cima ao marcar um gol e ser um dos destaques na vitória do Newcastle por 4 a 1 sobre o Chelsea, neste sábado, o St.James's Park, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Newcastle se recupera da derrota no último final de semana para o Brentford e sobe para o sexto lugar, com 23 pontos. O Chelsea, por outro lado, conheceu a sua quinta derrota em 13 jogos e continua no meio da tabela de classificação, com 16.

O Newcastle teve uma exibição de gala neste sábado. O time foi dominante e abriu o placar logo aos 12 minutos, com Isak, em um arremate de dentro da área. O Chelsea, no entanto, dava pistas de que não iria aceitar tão facilmente a derrota. Aos 22, Sterling cobrou falta com perfeição e empatou.

No entanto, o bom momento do Chelsea durou pouco. O Newcastle dominou o rival e foi fazendo um gol atrás do outro, em um segundo tempo arrasador. Tudo começou aos 10 minutos, quando Reece James recebeu foi expulso. Com um a mais, o time da casa se colocou à frente do placar em uma cabeçada de Lascelles, aos 14.

Um minutos depois foi a vez de Joelinton deixar o seu. O brasileiro contou com uma falha de Thiago Silva, para tirar do goleiro e fazer 3 a 1. O quarto foi aos 37, com Gordon, em nova finalização de dentro da área.

Ainda neste sábado, o Brighton (7º) derrotou o Nottingham Forest (14º) por 3 a 2. Já o Bournemouth (16º) bateu o Sheffield United (18º) por 3 a 1, enquanto o Luton (17º) surpreendeu ao vencer o Crystal Palace (13º) por 2 a 1.

Por fim, o lanterna Burnley sofreu a sua 11ª derrota ao perder para o West Ham (9º), em casa, por 2 a 1.