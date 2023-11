Charge 25 de novembro de 2023

O vereador Jorge Araújo (PSD) alegou falta de segurança no entorno do Paço de São Bernardo para justificar o fato de ter levado o carro oficial da Câmara para sua residência pelo menos em duas ocasiões neste ano.

O Diário teve acesso aos registros do rastreador do carro usado pelo parlamentar e constatou que, nos dias 10 de janeiro e 11 de março, Jorge foi para sua casa com o veículo oficial. À reportagem, o vereador, que é um dos principais defensores do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara, disse que o ocorrido foi devido a seu expediente ter se encerrado tarde da noite.