Questão de cidadania

O prefeito Paulo Serra (PSDB) formalizou ontem, em reunião no escritório paulistano da Google, a gigante da tecnologia mundial, acordo para que Santo André se torne a primeira cidade do Brasil a possuir o CEP digital, a partir de janeiro – a implementação deverá ser gradual. Trata-se de inovadora ferramenta de inteligência artificial que promete revolucionar a eficiência na entrega de correspondências e mercadorias, além de representar avanço significativo no panorama urbano, proporcionando benefícios diretos aos moradores, já que, com o georreferenciamento e cruzamento de dados de cada cidadão, garante às comunidades acesso rápido e eficaz aos serviços públicos.

A tecnologia do CEP digital beneficia especialmente quem vive em comunidades pobres e têm dificuldades para receber correspondências ou encomendas por falta de endereço formal. Utilizando-se do georreferenciamento, que permite a cada cidadão possuir um código específico mostrando exatamente onde se encontra, o remetente pode localizar o destinatário sem dificuldade. Iniciativas isoladas, desenvolvidas por organizações não governamentais, já demonstraram o sucesso da iniciativa. Na Capital paulista, projeto piloto fez as encomendas saltarem de 600 para 2.000 por mês em Paraisópolis. Santo André é o primeiro município brasileiro a adotar a ideia como política pública.

Trata-se de avanço da cidadania. Além das entregas, os moradores atendidos pelo CEP digital passarão a ter acesso mais facilitado a consultas médicas e a atendimentos sociais, por exemplo, uma vez que a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a organização e o agendamento de serviços. A implementação do sistema é outro passo do prefeito Paulo Serra no processo de digitalização da cidade, que o levou recentemente a palestrar na Smart City Expo World, em Barcelona, na Espanha. Ao investir continuamente em tecnologia, o município se posiciona como referência em inovação, colocando o bem-estar e a comodidade dos seus habitantes no centro de suas prioridades.