Rafa Kalimann se joga no samba e é anunciada como a nova musa da Imperatriz Leopoldinense

Ela está com tudo! Rafa Kalimann se jogou na folia em grande estilo e foi anunciada como a nova musa da Imperatriz Leopoldinense na última sexta-feira, dia 24. A ex-BBB mostrou que tem samba no pé ao se apresentar na quadra da Escola de Samba e ainda usou um look para lá de chamativo, com vestido prateado e sandálias de salto alto.

A Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do Carnaval carioca em 2023, e no próximo ano tentará o bicampeonato com o enredo intitulado Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda. No ano passado, ela desfilou no grupo especial com a história do Lampião como enredo. Em 22 anos de existência, a Imperatriz ganhou o primeiro título de campeã no último Carnaval.

Rafa Kalimann ainda publicou um vídeo nas redes sociais sambando muito e até tirou as sandálias para se jogar na quadra da agremiação, ao revelar que escolheu os pares errados para a ocasião. Ela mostrou que vai chegar com tudo e demonstrou estar muito feliz com esse momento que está vivendo.

AHHHHH @imperatrizleopoldinenseoficial essa já é uma das melhores noites que já vivi!! QUE ENERGIAAAAA! Obrigada por me receber com tanto carinho e abraço!!!! Darei meu melhor pra honrar com esse título e ficar com o sambaaaaa no pé (e com a sandália certa, aprendi hoje hahahaha) por vocês na Sapucaí. Vemmmmmm Imperatrizzzz!, escreveu ela na legenda do post.