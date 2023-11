Giovanna Lancellotti posta foto em hospital e tranquiliza: Deu tudo certo!

O que será que aconteceu? Giovanna Lancellotti causou preocupação na manhã deste sábado, dia 25, por conta de um clique compartilhado nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a atriz publicou uma foto no hospital.

Na imagem, a atriz estava com um acesso no braço e não revelou o motivo de ter precisado ir à unidade de saúde. No entanto, Giovanna fez questão de tranquilizar os seguidores.

Na legenda da publicação, a artista escreveu:

Obrigada, meu Deus, por sempre estar comigo. Deu tudo certo!