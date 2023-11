Muros do Engenhão são vandalizados em protesto contra John Textor e Botafogo responde

Líder do Brasileirão durante boa parte da competição, hoje o Botafogo está em crise. Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o time carioca vê a pressão aumentar a cada dia. Neste sábado, o estádio Nilton Santos amanheceu com pichações em protesto contra John Textor, gestor da equipe alvinegra.O Botafogo respondeu às manifestações ainda neste sábado.

As mensagens, compartilhadas pelo X (antigo Twitter) Fogão do Meu Coração, mostram ataques ao empresário americano, chamando-o de "comediante". A diretoria e os jogadores também foram alvos, com frases como "time de covardes", "jogadores frouxos" e "o Botafogo vale mais que suas vidas".

O novo episódio ocorre após o recente conflito entre Textor e a torcida botafoguense. O empresário americano fez uso das redes sociais para expor ameaças sofridas por jogadores através da organizada, que pediu a saída de vários atletas, inclusive do meia Eduardo, um dos destaques da equipe no primeiro turno.

"Sério? Isso é uma piada? Vocês são a menos respeitada e mais inútil das nossas maravilhosas torcidas organizadas. A família Botafogo sente dor, mas não se levanta com vocês. Respeite os homens que deram a esperança de sonhar de novo", disse Textor, dono de 90% da SAF do clube.

A declaração do presidente é embasada também na nota divulgada pela organizada do clube. "A Fúria Jovem do Botafogo exige o afastamento imediato de jogadores frouxos e omissos que não representam a nossa vontade de ser campeões. Eduardo, Di Plácido, Marlon Freitas e Cuesta compõem um elenco sem sangue, trazendo enorme frustração nesta reta final do Campeonato. Joga por amor ou o inferno vai começar. Exigimos todos no banco. Dê espaço para quem quer vencer. Salário em dia, porrada em falta."

Apesar das declarações, o Botafogo aparece em segundo, com 61 pontos, um atrás do líder Palmeiras. O próximo desafio, que pode recolocar o time na ponta, é diante do Santos, neste domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

RESPOSTA DO BOTAFOGO:

O Botafogo foi às redes sociais neste sábado, após o episódio de vandalismo, para se manifestar sobre o ocorrido. Confira, abaixo, a resposta do clube carioca:

O Botafogo repudia as ameaças publicadas nas redes sociais pela torcida organizada Fúria Jovem como tentativa de intimidação aos jogadores do Clube. Todos os profissionais do Botafogo estão comprometidos com a instituição e imbuídos na busca pelos objetivos da temporada. Cabe ressaltar que a referida torcida está proibida de ingressar e permanecer nos estádios pela Justiça, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também está vedado o acesso de torcedores trajando vestimentas ou acessórios alusivos a essa agremiação. Por último, o Clube reafirma que não aceitará este tipo de conduta e já acionou as autoridades visando a defesa de seus colaboradores.