Filho de Cristiano, dupla de Zé Neto, recebe alta da UTI após procedimento cirúrgico

Já está tudo bem! Na última sexta-feira, dia 24, Cristiano, dupla de Zé Neto, usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com seus seguidores. Após quatro dias internado, o pequeno Miguel recebeu alta da UTI.

O bebê de apenas cinco meses de vida ficou no hospital na Unidade de Tratamento Intensivo antes de passar por uma cirurgia. Ele foi diagnosticado com uma doença congênita, que causa má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

Obrigado pelas orações. Miguel teve alta da UTI e está no quarto. Oremos para que logo ele volte para casa. Milagres existem, escreveu nos Stories.

Miguel é fruto do relacionamento entre Cristiano com Paula Vaccari.