Festa agitada! Choro, beijo e desabafos marcam a madrugada de A Fazenda 15

É dança, é beijo, é briga, é fofoca, é tudo que a gente gosta de ver num reality show! Durante a madrugada deste sábado, dia 25, os peões de A Fazenda 15 agitaram a festa Holanda e entregaram muito entretenimento!

Cezar Black e Kally deram um baita de um beijão apaixonado na pista de dança. Como nem tudo são rosas, Kally ouviu conselho de Yuri sobre Cezar. Apesar de afirmar que admira o enfermeiro, Yuri criticou o colega de confinamento ao dizer que ele se perdeu no jogo:

- Essa parada do Lucas chegou em um nível que não era para chegar.

Cezar também teve seus desabafos para fazer a longo da noite e o escolhido para ouvir foi Shayan. O profissional de saúde tirou um tempo da curtição da festa para falar sobre estratégias de jogo e acabou confessando:

- Estou com um bando de hipócritas ao meu redor.

Jaque não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro. A peoa foi consolada por André Gonçalves, que voltou a dançar após ajudá-la a se acalmar.

Após a festa, Márcia Fu mostrou que deixou as desavenças com Kally para trás ao consolar a cantora, que havia começado a chorar. Apesar de terem protagonizado uma briga mais cedo, a jogadora de vôlei disse:

- Levanta a cabeça, está difícil, mas a gente vai aguentar. [...] Detesto ver as pessoas assim, a gente não merece ficar assim. É uma mulher lá fora que canta, que sobe naquele palco com aquelas roupas tudo emperiquitada, rosa choque e tudo, chega lá e manda no palco e está chorando? Bora para a luta, colega. A gente está aqui jogando, às vezes fala m***a, fala besteira, mas não quer o mal de ninguém. A gente é tudo vencedor, está aqui até hoje aguentando isso aqui na marra.

Após Yuri, WL e Lily decidirem fazer uma guerra de creme e sujarem a casa, eles tiveram que limpar a própria bagunça. Porém, o influenciador decidiu provocar o modelo:

- Isso aí, limpa tudo direitinho. Que bom que vocês limparam tudo, achei perfeito. Tem que ser assim, sujou, tem que limpar. Os dois vão limpar tudo.