Teyana Taylor confirma fim do casamento com o jogador de basquete Iman Shumpert

A bruxa está solta! A cantora Teyana Taylor confirmou o fim do casamento com o jogador de basquete Iman Shumpert, com quem se casou em 2016. Após vazarem notícias sobre o divórcio, a artista decidiu se pronunciar nas redes sociais contando que pretendia manter a privacidade da família:

Eu cuido da minha vida, não incomodo ninguém e vocês sabem que nunca brinquei com meus filhos, família e nossa privacidade. Eu não falei sobre este assunto privado com nenhum meio de comunicação ou blog, etc. Portanto, todos que afirmam que Teyana disse não receberam nenhuma declaração diretamente de MIM. Essas declarações foram retiradas de documentos judiciais privados que vazaram ao público. É muito doloroso que alguém reserve um tempo para tornar público um assunto tão privado para o mundo ver. No entanto, proteger a minha família é algo que sempre fiz e pelos meus filhos continuarei a fazê-lo.

Ela ainda finalizou adicionando:

Permitam a mim e à minha família um pouco de privacidade para resolver este assunto em paz. Amo vocês todos.