Durante apresentação em São Paulo, Taylor Swift declara que pretende voltar ao Brasil

A loirinha voltará mais vezes? Taylor Swift se tornou um dos assuntos mais comentados do momento por conta de sua agenda de shows no Brasil, que fazem parte da turnê mundial The Eras Tour. Durante a apresentação que aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 24, a cantora expressou carinho pelo nosso país tropical.

Enquanto estava sentada em frente ao seu piano para cantar uma das faixas da setlist, a artista separou um momento para declarar que pretende vir mais vezes.

- Estar aqui realmente tem sido uma celebração maravilhosa. Tive oportunidade de tocar em lugares em que nunca estive antes... Eu quero voltar ao Brasil.

Taylor realizou três shows com ingressos esgotados no Rio de Janeiro, em que teve que enfrentar temperaturas altíssimas. Já em São Paulo, ela agendou mais três apresentações e, dessa vez, encarou as chuvas da capital paulista.