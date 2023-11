Viñales quebra recorde e faz primeira pole da Aprilia no ano na MotoGP; Bagnaia é 2º

Maverick Viñales roubou a cena ao cravar a pole position da etapa de Valência de MotoGP neste sábado, com direito a recorde da pista. Ele completou a volta em 1min28s931 para dar a primeira pole da Aprilia na temporada. Ainda mais perto do título Francesco Bagnaia terminou em segundo, enquanto Jorge Martín sairá apenas do sexto lugar.

O italiano pode ser campeão já na corrida sprint, que acontecerá neste sábado, às 11h. Para isso, precisará marcar quatro pontos a mais do que Martín, seu principal e único adversário na luta pelo título.

Bagnaia começou o Q1 com "sangue nos olhos", alternou na primeira posição com Alex Marquez, mas não demorou para mostrar que quer confirmar o título o quanto antes. Ele foi logo registrando o recorde da pista até então com 1min29s054 ao terminar em primeiro, à frente do espanhol, e com Augusto Fernandez em terceiro.

No Q2 os holofotes viraram para Maverick Viñales, que começou a aparecer como candidato a pole, brigando com Aleix Espargaró e Brad Binder. Foi quando a classificação ganhou em emoção.

Faltando dez minutos para o fim do Q2, Bagnaia foi para os boxes, retornou a fez novamente a volta mais rápida da pista com 1min29s023. Tudo levava a crer que o italiano ficaria com a pole, até pela situação de Martín, que teve problema com a moto e precisou terminar a prova com a reserva.

Bagnaia, no entanto, acabou sendo superado por Viñales, que cravou o impressionante tempo de 1min28s931 para ficar na primeira posição, logo à frente do italiano. Johann Zarco ficou em terceiro, na segunda fila, ao lado de Jack Miller, quarto. Martín foi o sexto.

A classificação ainda contou com um acidente envolvendo Alex Márquez e Marc Márquez, que caíram na pista, mas sem maiores danos.

Confira o grid de largada da etapa de Valência de MotoGP:

1º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia), com 1min28s931

2º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), com 1min29s144

3º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati), com 1min29s144

4º. Jack Miller (AUS/KTM), com 1min29s161

5º. Brad Binder (RSA/KTM)

6º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac)

7º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

8º. Álex Márquez (ESP/Ducati)

9º. Marc Márquez (ESP/Honda)

10º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF)

11º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati)

12º. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

13º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM)

14º. Enea Bastianini (ITA/Ducati)

15º. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

16º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda)

17º. Luca Marini (ITA/Ducati)

18º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM

19º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

20º. Alex Rins (ESP/LCR Honda)

21º. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia