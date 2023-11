Viih Tube conta como ficou a libido após o nascimento de Lua: Virei um deserto

Sinceridade é com ela mesmo! Desde que descobriu que estava grávida, Viih Tube decidiu usar as redes sociais para compartilhar informações sobre maternidade com os seguidores. Após o nascimento de Lua, fruto do relacionamento com Eliezer, a influenciadora segue com a mesma missão e adora abrir caixinhas de perguntas nos Stories do Instagram.

Dessa vez, a famosa foi questionada sobre como ficou a libido após se tornar, ao que ela respondeu na maior sinceridade:

Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Libido zero, vontade zero. Fui começar a ter vontade de verdade, de querer mesmo, com uns cinco meses da Lua.

Além disso, internautas também ficaram curiosos se Viih planeja ter mais filhos, ao que ela confirmou que já tem planos com o marido.

Pretendemos ter mais dois. Gostamos de família grande.