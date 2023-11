Câmara de Ribeirão aprova a decisão do TSE de não cassar Guto

Os vereadores de Ribeirão Pires, inclusive os de oposição, aprovaram a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de manter o mandato do prefeito Guto Volpi (PL). Para os parlamentares, o julgamento é favorável para a estabilidade do município, sendo possível a continuidade do trabalho.

Na quarta-feira, a Justiça Eleitoral formou maioria dos votos para não cassar o atual chefe do Executivo. Durante o dia, a defesa de Guto recebeu voto favorável dos ministros André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Raul Araújo. Além deles, a tese do prefeito já havia sido acolhida pelos ministros Floriano de Azevedo Marques (relator) e Alexandre de Moraes.

Como já era esperado, os vereadores da situação, de forma automática, aprovaram a decisão do TSE. O presidente da Câmara, Paulo César Ferreira (PL), disse que o resultado do julgamento fortalece o grupo. “Fico muito contente com o consenso dos juízes. Tiveram o entendimento de que o Guto tem de permanecer. Ele (Guto) está fazendo um grande trabalho, tem de estar livre para legislar”, comentou.

Os vereadores Alessandro Dias (Podemos) e Archeson Teixeira (PTB), o Rato, também elogiaram a manutenção do prefeito, visto que a decisão das urnas foi respeitada e uma cassação complicaria o planejamento da cidade. “Foi justa, o TSE fez a parte dele e entendeu que a vontade do povo é soberana. Eu acho que é bom para Ribeirão, pois o cidadão não aguentaria tantas eleições”, avaliou Alessandro.

Além da situação, a bancada de oposição ao atual governo, formada pela vereadora Márcia Gomes, do Mandato Coletivo de Mulheres do PT, também aprovou a decisão, devido aos recentes problemas eleitorais que Ribeirão enfrentou. “A gente acha que mais uma cassação seria muito ruim para a cidade. Existem percalços e coisas erradas (no governo), e por mais que sejamos oposição, a gente entende que o município ira perder mais”, afirmou a parlamentar.

Vale lembrar que Ribeirão Pires testemunhou, ano passado, a cassação de um chefe do Executivo. Em setembro de 2022, o então prefeito Clóvis Volpi (atualmente no PSD) foi retirado do cargo, após o TSE entender que ele estava enquadrado na Lei da Ficha Limpa por condenação por órgão colegiado (rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado, confirmada pela Câmara Municipal).

PEDIDO DE CASSAÇÃO

O diretório municipal do Podemos ingressou no TSE contestando o fato de Guto ter sucedido Clóvis. Na época, Guto era presidente da Câmara, ficando como interino no cargo após cassação do pai. Em dezembro de 2022, se candidatou para eleições complementares, vencendo a disputa com 38,54% dos votos, à frente do ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania), que ficou com 31,69%.

Inicialmente o processo também tinha assinatura de Roncon. Ele alegava que Guto foi sucessor direto do pai, prática vedada pela Lei Eleitoral.