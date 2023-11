Desafio da Redação irá certificar 50 melhores em diversas categorias

O 17º Desafio de Redação está perto de conhecer os seus vencedores, que neste ano terão novidades em suas premiações. Neste ano, serão os 50 melhores de cada categoria para alunos do concurso, além disso, serão oferecidas aos vencedores 15 bolsas de estudo na FSA (Fundação Santo André) – sete para alunos do 3º ano do Ensino Médio, sete para professores e outra para a comunidade, um aumento em relação ao ano passado. Também haverá distribuição de tablets, notebooks e celulares aos primeiros colocados.

O tema da redação deste ano foi “Reciclar para transformar: como a economia criativa pode revolucionar nossa sociedade”. No total, foram recebidas 92.580 fichas com as respectivas avaliações, representando 14% a mais do que no ano passado, quando o número ficou em 81.123. Participaram este ano 315 escolas, 27,5% a mais do que em 2022, quando o número foi de 214. À escola que tiver a melhor torcida durante a festa de anúncio dos ganhadores será entregue R$ 5.000.

A organização do Desafio de Redação já está contatando as escolas para sinalizar que há vencedores na instituição e formalizando convite para o anúncio que será feito no próximo dia 28 no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André. O evento será às 14h30 e, devido às limitações de espaço, só terão acesso ao local os alunos, professores e representantes de escolas previamente comunicados. A cerimônia de premiação também será transmitida via redes sociais do Diário.

“O momento é de orgulho pelo trabalho realizado. Mobilizar quase 100 mil pessoas em torno da discussão de tema absolutamente relevante, que ganha ainda mais significado no momento em que a sociedade começa a sentir na pele os efeitos do uso irresponsável dos recursos naturais, é, para nós que lidamos com a palavra, uma imensa satisfação. Uma das missões do jornal é estimular a formação de uma sociedade cada vez mais bem informada e crítica sobre o papel que desempenha no mundo,” argumenta o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André - em patrocínio pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e apoio da Braskem, além do apoio institucional da FSA.