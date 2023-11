Vereador de S.Bernardo alega falta de segurança no Paço e vai com carro oficial para casa

O vereador Jorge Araújo (PSD) alegou falta de segurança no entorno do Paço de São Bernardo para justificar o fato de ter levado o carro oficial da Câmara para sua residência pelo menos em duas ocasiões neste ano.

O Diário teve acesso aos registros do rastreador do carro usado pelo parlamentar e constatou que, nos dias 10 de janeiro e 11 de março, Jorge foi para sua casa com o veículo oficial. À reportagem, o vereador, que é um dos principais defensores do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara, disse que o ocorrido foi devido a seu expediente ter se encerrado tarde da noite.

“Se utilizei (o carro para ir à própria residência) foi por conta de finalização de uma reunião muito tarde e, para fins de segurança, não voltei à Câmara. Inclusive, só utilizo o carro para vistoria ou reuniões com os munícipes”, justificou.

O regimento interno da Câmara, no entanto, proíbe que os vereadores deixem o carro em qualquer outro lugar fora do prédio do Legislativo durante a noite. A única exceção é para eventos oficiais e justificados, o que não consta nos registros de Jorge Araújo.

“Os veículos devem pernoitar no estacionamento da Câmara, exceto quando colocados à disposição para eventos oficiais e justificados, sob pena de advertência”, diz o regimento. “Em caso de reiterado desrespeito às normas estabelecidas nesta resolução, não será concedida autorização para abastecimento no mês seguinte, devendo o veículo permanecer no estacionamento da Câmara”.

Outro fato que chama atenção nos registros, que foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação, é que o vereador tem à disposição um motorista que, com frequência, vai buscá-lo em sua residência para o início do expediente, assim como também o deixa em casa ao fim do mesmo. Nos registros, inclusive, o caminho percorrido até a residência de Jorge Araújo é justificado com “levar vereador em casa”, após o expediente, ou “buscar vereador para reuniões”, no início do expediente.

O Diário conversou com alguns vereadores da Casa, que informaram não ser comum a utilização de motoristas para buscá-los e levá-los até as suas residências com os carros oficiais, e todos que conversaram com a reportagem disseram que não fazem isso.

“Eu, sinceramente, nunca vi um vereador usar motorista dessa forma. Se o cara é secretário do Executivo, acho que tudo bem. Mas um parlamentar? Acho que passa um pouco do ponto”, comentou um dos vereadores.

A reportagem também procurou o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), para saber se ele estava ciente sobre a utilização do carro oficial por parte de Jorge Araújo, mas ele não respondeu até o fechamento desta edição.