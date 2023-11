Mauaenses lamentam ausências na Copa S.Paulo

Mauá e os dois clubes da cidade estão fora da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior. O anúncio feito pela FPF (Federação Paulista de Futebol) na última quarta-feira (22) pegou todos de surpresa. Não só o Grêmio Mauaense e o Mauá Futebol Clube viviam a expectativa de estarem entre as 128 equipes que vão disputar o torneio em janeiro, como o município também já dava como certo que seria uma das 32 sedes.

“Foi uma surpresa para todos nós. Tanto a Prefeitura quanto os clubes não mediram esforços para participarem da competição”, comentou o secretário de Esportes e Lazer da cidade, Márcio Bertucci, que em entrevista ao Diário revelou que existia um acordo de cavalheiros com a Federação Paulista garantindo a participação da cidade e seus clubes. “Alguns meses atrás, estivemos na federação para receber uma condecoração sobre o Legado da Copa São Paulo, por termos sido sede em 2023. Nesta ocasião, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos já havia nos avisado que não queria dois times de uma mesma cidade no torneio. Nós apresentamos algumas argumentações e ficou acertado que em 2024 os dois times participariam normalmente, mas com o compromisso que, em 2025, apenas um teria vaga. Isso praticamente selou a nossa participação. De lá pra cá, diversos contatos continuaram sendo feitos, inclusive com o nosso prefeito Marcelo Oliveira se envolvendo pessoalmente nessa questão. Parecia estar tudo certo”, explicou.

Sobre rumores de que existem problemas de relação entre Prefeitura e os dois clubes, Bertucci rechaça. “Nossa relação é boa, harmônica. Caminhamos juntos e garantimos o uso igualitário das estruturas da cidade para ambos”, finaliza.

O Mauá FC, que estava avançado nas preparações para a Copinha, emitiu nota lamentando a ausência. “Ressaltamos que já estava tudo preparado para o Mauá FC participar, com equipe formada, comissão técnica, disputando várias competições de preparação para a Copa São Paulo... O Mauá fez tudo, exatamente tudo o que podia para manter a nossa cidade como sede... O Trabalho do Mauá FC continua”, diz alguns trechos da nota.

Já o Grêmio Mauense, na noite de ontem, também emitiu uma nota apresentando os motivos da não aprovação de Mauá na Copinha. “A Prefeitura de Mauá trabalhou incansavelmente para atender as adequações exigidas pela Federação Paulista de Futebol no Estádio Municipal Pedro Benedetti... Mas com todo trabalho e esforço, o Departamento de Infraestrutura da federação não aprovou a hotelaria alegando que não haveria possibilidade de comportar três delegações ao mesmo tempo”, revela a nota.

Questionada pelo Diário, a Federação Paulista de Futebol não respondeu os questionamentos sobre as razões e os critérios para a exclusão de Mauá da Copa São Paulo.