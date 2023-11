Santo André será a primeira cidade do Brasil a reconhecer CEP digital

O município de Santo André será o primeiro do Brasil a regulamentar o reconhecimento de endereços digitais como localização oficial. A iniciativa inédita é uma parceria entre Prefeitura e Google, formalizada nesta sexta-feira (24), e será realizada em cerca de 50 mil domicílios, em 148 comunidades da cidade.

A medida busca facilitar o acesso da população que vive nesses locais aos serviços públicos de saúde e segurança, por exemplo, e também a entrega de correspondências e mercadorias. Segundo expectativa da administração andreense, 35 mil pessoas devem ser beneficiadas.

Na prática, os endereços digitais do Google, também chamados de Plus Codes, são criados utilizando dados de latitude e longitude. Essas informações são convertidas em um código, que será utilizado como um CEP (Código de Endereçamento Postal) digital, e que podem ser utilizados pelos moradores para fazer cadastros em serviços.

A previsão é que o mapeamento desses locais seja realizado, de maneira gradativa, a partir de janeiro de 2024, nos núcleos Amoritas e Capuava, um dos mais populosos do município. Nas residências, será fixada uma placa de identificação contendo o ‘CEP digital’ e um QR-Code.

A parceria da Prefeitura de Santo André com o Google faz parte da Política Municipal de Identificação de Localidades por Codificação, formalizada por meio de decreto assinado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) publicado neste mês.

“Santo André é a primeira cidade do Brasil a firmar essa parceria de endereçamento digital com o Google, que será muito importante para comunidades que não têm endereço formalizado. Essa iniciativa representa mais cidadania, não só para a questão de entregas, mas também em relação à segurança e atendimento de saúde. Essa ferramenta pode facilitar o acesso a muitos serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

Segundo a Prefeitura, os endereços digitais devem ampliar o acesso dos núcleos a diversas políticas públicas, como no Programa Moeda Verde, divulgação de Ecopontos, monitoramento territorial para prevenção e gestão de desastres naturais, controle de desmatamento em comunidades da macrozona ambiental, entre outros.

O secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda, ressaltou os principais benefícios da adesão dessa ferramenta.

“Esta parceria com o Google é importante por três razões. Primeiro, porque é mais uma iniciativa que mostra a vocação de smart city da Prefeitura de Santo André. Em segundo lugar, somos a primeira cidade do Brasil a aderir a este programa do Google, o que mostra que atraímos empresas de tecnologia e políticas públicas relacionadas à tecnologia. E, por fim, o endereço digital serve para inserção social a uma parcela da população que poderá ter mais acesso a serviços públicos, como saúde e educação”, finalizou o gestor.