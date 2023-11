Alex critica veto à desoneração: ‘Vai na contramão do País’

Um dos articuladores da aprovação da prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia - texto vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) –, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, afirmou que a gestão petista “vai na contramão das necessidades do País em gerar emprego e renda”.

Na noite de quinta-feira, Lula publicou o veto total ao projeto de lei aprovado pelo Congresso que previa a desoneração da folha até 2027, bem como reduz a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. Existente desde 2011, a política de desoneração da folha perderia a validade em dezembro deste ano.

“O governo Lula vai na contramão das necessidades do País de gerar renda e emprego. São 17 setores de economia, geração de mais de 9 milhões de empregos e diretamente afetados com o fim da desoneração. Teremos mais de 1 milhão de trabalhadores que podem perder seus postos de trabalho”, apontou Alex.

O deputado ainda indicou que o Congresso vai trabalhar para derrubar veto, independentemente das futuras medidas de compensação prometidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã de ontem “Por isso, independentemente de outras alternativas que o ministro Haddad tem anunciado, que ocorrerá até o fim do ano, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto e garantir a empregabilidade e o desenvolvimento econômico do País”, sustentou o parlamentar.

Em entrevista pela manhã, Haddad disse que Lula vetou o projeto porque ele era inconstitucional. Ele argumenta que o texto provoca distorções no sistema tributário, sem trazer ganhos efetivos à economia, como a geração de empregos. “O legislador fez constar na reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas, justamente para combater o deficit da Previdência”.

A respeito do impacto do fim da desoneração nas empresas, o ministro disse que vai propor ações para reduzir os efeitos sobre os setores após a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP, que acontece nos Emirados Árabes a partir da semana que vem. “Nós vamos apresentar ao presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no fim do ano para equacionar esse problema”.

Haddad disse não acreditar, entretanto, que o fim dos incentivos provoque uma onda de demissões. “Falaram em contratações quando houve a desoneração, e também não houve”, comparou. Para o ministro, a política de benefícios fiscais, adotada há dez anos, “não está trazendo nenhum benefício para a economia brasileira”.

CORTES

O veto de Lula ao projeto de lei que prorrogaria a desoneração da folha de pagamento coloca em risco a sobrevivência das empresas da cadeia de telecomunicações, bem como os empregos dos trabalhadores. A avaliação é da presidente da Feninfra (Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática), Vivien Mello Suruagy. “Os custos com a folha de pagamento vão triplicar, e as empresas não terão como absorver esse aumento”, afirmou, em nota.

A estimativa da Feninfra é que o setor corte 400 mil empregos ao longo de dois anos. Ao todo, o setor emprega 2,5 milhões de pessoas, sendo que boa parte são técnicos em campo. Suruagy ressaltou que muitas empresas enfrentarão dificuldades financeiras sem a continuidade da desoneração e terão que rever também os planos de investimento e expansão dos negócios a partir de 2024. “Certamente, isso impactará a atividade econômica”, frisou.

Os setores que seriam beneficiados com a proposta são: confecção e vestuário; calçados; construção civil; call center; comunicação; empresas de construção e obras de infraestrutura; couro; fabricação de veículos e carroçarias; máquinas e equipamentos; proteína animal; têxtil; tecnologia da informação (TI); tecnologia de comunicação (TIC); projeto de circuitos integrados; transporte metroferroviário de passageiros; transporte rodoviário coletivo; e transporte rodoviário de cargas.