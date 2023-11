Casal é encontrado degolado e enrolado em lençóis no interior de SP; polícia procura suspeitos

Um casal de namorados foi encontrado morto, nu e degolado numa casa em Birigui, no interior de São Paulo, distante 521 km da capital, na tarde de quinta-feira, 23. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, a Polícia Civil já identificou os autores do crime, mas eles ainda não tinham sido presos até a publicação desta reportagem.

Por telefone, uma mulher denunciou à polícia que duas pessoas foram mortas e estavam numa casa. A denunciante contou ter sabido do caso pelo irmão, que teria confessado o crime a ela. Policiais militares foram até o endereço, arrombaram a porta e encontraram os corpos de Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22. Eles estavam nus, com as cabeças decepadas e enrolados em lençóis.

Segundo policiais militares de Birigui, o corpo da mulher tinha um corte profundo no pescoço. O homem também apresentava um corte profundo no pescoço e sinais de facadas no peito. Na casa, a PM encontrou roupas sujas de sangue, acondicionadas em um saco de lixo, e documentos de duas pessoas, que seriam os moradores da casa e não estavam no local.

As vítimas não tinham passagens pela polícia. Investigadores suspeitam que eles estavam usando drogas no local antes do crime. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Araçatuba.

Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública afirmou que "foram solicitados exames necroscópicos, toxicológico e sexológico" das vítimas e que "os autores foram identificados e são procurados pela polícia". A pasta não explicou quem são os supostos autores nem qual teria sido o motivo do crime.