Palavra do leitor

Doação de sangue

Neste 25 de novembro comemoramos mais uma vez, com nossos sentimentos de solidariedade, altruísmo e humanidade, o Dia Nacional do Doador de Sangue, estabelecido por meio do Decreto Lei nº 53.988 de junho de 1965. O corpo humano traz um volume de 7% a 8% de sangue, que é um tecido vivo, que circula pelo corpo e transporta oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. Existem muitas desinformações, mentiras, mitos e controvérsias que levam as pessoas a não ser doadoras, tais como ser infectadas por doenças como Aids e hepatite. Os hospitais e hemocentros estão muito bem preparados, juntamente com seus responsáveis, que prestam esmerado atendimento e serviços para aquele que já é um doador e para aqueles que querem ser. Infelizmente, esses bancos de sangue, hospitais e hemocentros, vivem com uma quantidade muito preocupante em seus estoques. E você que está lendo esse apelo, não por obra dos acasos e das coincidências, procure refletir, conscientizar-se e, quem sabe, transformar-se em um doador de sangue e, literalmente, ser um salvador de vidas.

Cecél Garcia

Santo André

Marcelo Lima

‘Câmara é notificada da cassação de Marcelo Lima pelo TSE’ (Política, ontem). O povo merece os governantes que tem. Até agora não entendo como esse senhor foi eleito! Um a menos…

Luciano André Rodrigues

do Instagram

Márcio Colombo

‘Clima ferve muito na Câmara de Sto.André’ (Cena Política, ontem). Esse Colombo é o chorume da sociedade e fico aliviada em saber que a maioria sabe disso. Logo teremos mais detalhes da vida deste nojento.

Fernanda Bilisk

Capital

Desoneração da folha

‘Lula veta estender a desoneração da folha de pagamento de forma integral’ (Política, ontem). Lula vetou o projeto de lei que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam no País, em torno de 9 milhões de pessoas. A desoneração vem desde 2011 e, segundo estudos, com o veto, mais de 1 milhão de empregos deverão ser perdidos. Especialistas dizem que, além dos postos de trabalho perdidos, devemos ter aumento no preço final de serviços e produtos. O veto foi ferrenhamente defendido por Haddad, ministro da Fazenda e o pior prefeito que São Paulo já teve. Não conseguiu reeleger-se, pois os paulistanos já o conhecem bem. Se todos concordam que o programa beneficia trabalhadores, empresários e governo, pois a economia gira como um todo com mais gente trabalhando e consumindo, por que vetar o projeto? Acredito ser uma jogadinha política. O Congresso deverá derrubar o veto e, assim, o governo vai alegar que as contas públicas não fecham devido a esta derrubada, o que não é verdade, pois a desoneração vem desde 2011. Vão usar isso como desculpa para gastar além do arrecadado, como de praxe pelos governos petistas, ainda mais em ano eleitoral. Está previsto um rombo de R$ 171 bilhões nas contas do governo para 2023. Inchando a máquina e não cortando despesas, o que deveria ser feito, como podemos ter resultado diferente nas contas públicas? Se gastamos mais do que ganhamos, uma hora vamos à falência e isso qualquer dona de casa sabe. Não precisa ser economista.

Mauri Fontes

Santo André

Palmeiras

A quatro rodadas do fim do Brasileiro, é imperioso reconhecer que o Palmeiras tem tudo nas mãos para conquistar mais um título nacional. E o Botafogo do Rio de Janeiro também vai conquistar um título na temporada: o de clube mais pipoqueiro dom País! Perder uma vantagem de 13 pontos em poucas rodadas é brincadeira!

José Cardoso

São Caetano