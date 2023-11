Agronegócio de SP alcança superávit de US$ 18,59 bilhões no ano

O agronegócio paulista registrou superávit de US$ 18,59 bilhões no período de janeiro a outubro deste ano, um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola (IEA). O superávit é resultado do aumento de 5,1% nas exportações, alcançando US$ 22,85 bilhões, e da redução de 0,7% nas importações, totalizando US$ 4,26 bilhões. As exportações do agronegócio paulista representam 39,2% entre todos os setores, enquanto a participação das importações é de 7%.

Destaques

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista e que representaram 79,3% das vendas foram: complexo sucroalcooleiro (US$ 8,24 bilhões, sendo que desse total o açúcar representou 87,4% e o álcool etílico – etanol, 12,6%); complexo soja (US$ 3,31 bilhões, tendo a soja em grão 83,7% de participação no grupo); setor de carnes (US$ 2,55 bilhões, em que a carne bovina respondeu por 81,8%); produtos florestais (US$ 2,24 bilhões, com participações de 50,6% de celulose e 41,4% de papel); grupo de sucos (US$ 1,79 bilhão, dos quais 97,4% referentes a suco de laranja). As exportações do agro de São Paulo representaram 16,4% do agronegócio brasileiro, alta de 0,4 ponto porcentual ante mesmo período de 2022.

PIB crescendo

O PIB do Estado de São Paulo apresentou um crescimento acumulado de 2,4% no primeiro semestre com relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com pesquisa realizada pelo Produto Interno Bruto (PIB) Mensal da Fundação Seade. Os setores que mais cresceram nesse período foram os de serviços e agropecuária, com um aumento de 3,5% e 1,8%, respectivamente. No segundo trimestre deste ano, apenas seis regiões entre 20 regiões paulistas apresentaram retrações econômicas, entre elas a região administrativa de Marília, que caiu 1,5%; Sorocaba, com menos de 1,3% e Registro, recuo de 1%.

SP impulsiona empregos no país

O desemprego diminuiu no país no terceiro trimestre, principalmente devido ao resultado em São Paulo. O Estado registrou no terceiro trimestre de 2023 uma queda de 0,7 ponto percentual na taxa de desemprego em comparação com o segundo trimestre. O resultado colaborou com a retração nacional de 0,3 p.p. registrada no período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (22) pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, a desocupação em São Paulo caiu de 7,8% para 7,1% do segundo para o terceiro trimestre.

Frase

“O resultado positivo do mercado de trabalho em São Paulo é extremamente significativo e foi determinante para o Brasil reduzir a taxa nacional de desemprego. Isso mostra que nosso governo está no caminho correto ao colocar o desenvolvimento com um dos seus principais pilares, ao lado da dignidade e do diálogo. No que depender da gestão paulista, a iniciativa privada sempre terá em São Paulo o melhor ambiente de negócios do país para empreender e gerar riquezas que beneficiam toda a população” – governador Tarcísio de Freitas.

Serviços lideram saldo de vagas

De acordo com a Fundação Seade, com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, São Paulo criou mais de 156 mil postos de emprego com carteira assinada no terceiro trimestre de 2023. O saldo das vagas, que deriva das admissões menos as demissões, foi distribuído entre os setores de serviços (79.576), comércio (31.924), indústria (20.304), construção (19.133) e agricultura (5.399). Na indústria, foram geradas posições como operador na linha de produção, com mais de 20 mil vagas; para a agricultura, trabalho no cultivo de árvores frutíferas (5.582); em serviços, postos para faxineiro (mais de 11 mil vagas) e auxiliar de escritório (9.246). No comércio, as vagas abertas foram para atendentes de lojas e mercados (7.657) e, por fim, na construção, para servente de obras (mais de 10 mil) vagas.

Longevidade paulista

O Estado de São Paulo contava, em 2022, com 175.774 pessoas com mais de 90 anos, sendo 123.498 mulheres e 52.276 homens. Os dados foram apurados pelo Censo Demográfico 2022 e estão disponíveis em painel da Fundação Seade, sendo possível filtrar dados por município, região administrativa e porte populacional, entre outros critérios. Em relação a 2010, o número de pessoas nesta faixa etária subiu 102,8%.

Mulheres predominam

Os demais dados demonstram o envelhecimento da população no Estado de São Paulo, sendo possível notar o aumento do número de pessoas de faixa etária mais alta, ao mesmo tempo em que houve diminuição do número de pessoas de faixa etária mais baixa. O maior número de mulheres nas faixas etárias mais altas é uma tendência que já aparecia no Estado conforme os números do Censo 2010, e que se manteve em 2022.

Investimentos no Interior Paulista

• A fabricante de sucos Natural One anunciou quarta-feira (22) investimento de R$ 150 milhões na fábrica de Jarinu para a implantação de uma nova linha de produção. Com isso, a empresa passará a contar com três linhas de produção: uma focada na fabricação de sucos de frutas e duas com capacidade para a fabricação de outros produtos, como bebidas lácteas de base vegetal, a partir da base de aveia.

• A Orquídea Alimentos, empresa nacional especializada na produção de itens como pães, biscoitos, farinhas e massas, investirá R$ 30 milhões em uma nova fábrica em Santana de Parnaíba. A unidade produzirá itens da marca Sabor de France, como pães de longa fermentação pré-assados e congelados, fornecidos para supermercados, empórios e padarias das regiões Sul e Sudeste.