Luxos de secretário em pauta em Ribeirão

Os vereadores de Ribeirão Pires subiram o tom contra o secretário de Saúde da cidade, Audrei Rocha. O motivo foi o fato de Audrei ter decidido construir um banheiro privativo em seu gabinete no lugar onde funcionava a sala de uma diretora da Pasta recentemente exonerada. Na Prefeitura de Ribeirão, os banheiros são compartilhados – até mesmo pelo fato de haver pouca estrutura física no local –, mas o secretário decidiu ter um sanitário particular. E não é de hoje que o padrão estabelecido por Audrei no dia a dia vem chamando atenção da classe política local. É comum o titular da Pasta levar cafés e chocolates importados, por exemplo.

Pressão legislativa

Vários vereadores criticaram a postura de Audrei Rocha, secretário de Saúde de Ribeirão Pires, na questão da gestão dos equipamentos. Lau Almeida (PSDB) foi quem inseriu a questão do padrão de Audrei. “Além da questão da climatização, é preciso olhar os banheiros das nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que estão com muitos problemas. Mesmo assim, ele (Audrei) está fazendo banheiro privativo. Ele tem sala gelada e banheiro privativo. Parece que ele não está em Ribeirão, está em Nova York. Nosso povo não aguenta mais sofrer. Precisamos de um secretário que trabalhe pela nossa população.”

Regula SA – 1

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, apresentou o projeto que institui o Regula SA, que seria um órgão fiscalizador dedicado à administração pública municipal. A proposta abrange áreas como gestão da água, esgoto, telefonia, energia e limpeza urbana.

Regula SA – 2

“Nossa cidade merece um atendimento de qualidade, eficiência e responsabilidade por parte das empresas que fornecem serviços essenciais. Este projeto não visa apenas regular, mas assegurar que a voz de cada cidadão seja ouvida e que suas necessidades sejam atendidas”, diz Donetti. O texto está em trâmite na Câmara de Santo André.

Agenda

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é esperado para comparecer à sede do projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, alvo de despejo por parte da administração do prefeito Orlando Morando (PSDB). Ele participará de uma audiência inicialmente agendada para hoje, às 9h.

Jantar

A direção do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema organizou jantar da indústria, na sede do Ciesp em São Paulo. Participaram mais de 100 empresários da indústria diademense. “É muito bom estarmos reunidos, esse é o primeiro evento aqui em 38 anos, estou muito grato por todos que aqui estão, isso fortalece os nossos propósitos”, disse o diretor do Ciesp de Diadema, Anuar Dequech Júnior.

Eleição no Mesc

O Mesc, tradicional clube de lazer e desportivo de São Bernardo, realiza amanhã eleição para escolha de seu presidente. E pela primeira vez em anos haverá disputa pela cadeira – tradicionalmente o consenso impera. Dizem os associados que o rompimento dessa tradição deve-se à gestão questionável de Antônio Gomes de Oliveira, conhecido como Pardal.

Reunião

O secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Júnior, se reuniu com o presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mario Pereira Gomes, para estreitar ainda mais os laços. Participaram do encontro também o reitor da Faculdade de Medicina, David Uip, o diretor geral da Central de Convênios, Décio Prates Júnior, e o secretário adjunto de Saúde de Santo André, Sérgio Murillo.