Natália Toscano e Zé Neto abrem o closet em prol de hospital materno infantil: Muita felicidade

Natália Toscano irá abrir novamente as portas de seu closet em prol de uma nobre causa: o Hospital da Criança e Maternidade. No próximo dia 9 de dezembro, a influenciadora organizará a terceira edição do Bazar Solidário no Plaza Avenida Shopping, localizado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Além das peças exclusivas de Natália, o evento contará com looks doados pela dupla Zé Neto e Cristiano, assim como pelos filhos da influenciadora e do cantor.

Todo o valor arrecadado durante o evento será revertido para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Com muita felicidade, anuncio a terceira edição do Bazar Beneficente em apoio à HCM. A entrada será um quilo de alimento não perecível para contribuir com as doações. Neste ano, nossa meta é uma incubadora neonatal. Conto com a colaboração e presença de todos. Faço questão de participar ativamente, desde a seleção das roupas até a organização e, é claro, recebê-los com todo carinho. Conto com a presença de vocês!, declarou.