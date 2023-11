Após fãs pedirem pegação entre IZA e cantor, Yuri Lima reage e manda recado: Ela namora

Eita! A cantora IZA, de 33 anos de idade, e o trapper e funkeiro L7nnon deram o que falar ao serem flagrados em meio as gravações de seu feat. Fiu-Fiu, deixando os fãs eufóricos. No entanto, alguns pedidos da web não agradaram muito o jogador e namorado da artista, Yuri Lima.

Os registros do flagra da gravação da faixa do último álbum da cantora, AFRODHIT, foram divulgados no perfil de fãs IZAGallery no X (antigo Twitter), e mostram IZA e L7nnon conversando no Bafo da Prainha, com Fiu-Fiu tocando ao fundo. Os seguidores, então, passaram a shippar os dois na ficção.

Quero muita pegação entre IZA e L7 em Fiu-Fiu, sim, avisou uma internauta.

Ao se deparar com a postagem do print no Instagram, Yuri Lima deixou bem claro que não é fã da ideia.

Ela namora, escreveu.