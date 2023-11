Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

SANTO ANDRÉ

O cinedocumentário Arte na Cidade será exibido na quarta-feira (29), a partir das 19h, no teatro do Sesc Santo André. O filme apresenta a nova geração de artistas hip hop da Região Metropolitana de São Paulo, o que inclui o Grande ABC. Na sequência, o diretor do longa, Onofre Bonesso Jr., de São Caetano, bate papo com os espectadores. A entrada é de graça. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077044/documentario-mostra-novos-nomes-do-hip-hop-na-regiao

O Natal Solidário de Santo André acontecerá entre 1º e 24 de dezembro, com ações espalhadas por pontos como Parque Central, Parque Celso Daniel, Paço Municipal e Cine Theatro Carlos Gomes. Entre as novidades, estão roda gigante e carrossel tematizados e a fábrica do Papai Noel no Espelho D’água. A feira natalina nos dias 8, 9 e 10 de dezembro terá participações de Tony Garrido, KLB e Rodrigo Teaser com Especial Michael Jackson. Com tema “Santo André e a Terra Encantada do Natal”, a expectativa é que as festividades superem 21 toneladas de doações de alimentos (número alcançado ano passado). Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077052/santo-andre-tera-carrossel-e-roda-gigante-no-natal

Alexandre Pires é daqueles artistas que transcenderam a geração do pagode dos anos 1990, mas que nunca se esqueceram de suas raízes. Prova disso é seu novo show, O Baile do Nêgo Veio 2, que traz sucessos do Só Pra Contrariar, banda que o alçou à condição de estrela nacional, e também de outras bandas que fizeram do pagode o gênero mais tocado nas rádios brasileiras na década de 90. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077041/santo-andre-recebe-o-baile-do-nego-veio

Como parte das celebrações ao Dia de Santo André, padroeiro da cidade, comemorado no dia 30 de novembro, a Igreja Matriz receberá neste sábado (25), a partir das 16 horas, o Concerto da Família promovido pelo Projeto Futuração. No repertório da apresentação estão previstos clássicos, como Ave Maria, Tico-Tico no Fubá, 5ª Sinfonia de Beethoven, entre outros. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077278/futuracao-apresenta-concerto-em-celebracao-ao-padroeiro-da-cidade

SÃO BERNARDO DO CAMPO

A partir de terça-feira, o 1º Festival de Cinema de São Bernardo transforma o Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto) em uma capital cinematográfica brasileira. O evento, que tem como norte valorizar as produções dos históricos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, vai reunir grandes nomes da sétima arte no País, bem como exibir e debater clássicos nacionais. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077042/1-festival-de-cinema-de-s-bernardo-ocorre-semana-que-vem-no-cenforpe

DIADEMA

O mês de dezembro chega com tudo nas Fábricas de Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. Quem estiver nos territórios onde as unidades estão inseridas terá a oportunidade de terminar o ano curtindo apresentações músicas de artistas do rap e do funk, assistir a um desfile de moda com intervenção artística, acompanhar bate-papos e muito mais. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077016/fabrica-de-cultura-diadema-celebra-5-aniversario-com-show-do-rapper-kyan

SÃO CAETANO DO SUL

A segunda edição do Festival Cultural do Leste Europeu acontece neste fim de semana (25 e 26), das 9h às 18h, no Espaço Verde Chico Mendes. O evento conta com oficinas culturais, danças e atrações típicas do Leste Europeu, além de artesanato temático e gastronomia autêntica de países como Bulgária, Croácia, Hungria, Lituânia, Polônia, Romênia, Ucrânia, Rússia, República Tcheca e da cultura Viking para compor a festa. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077390/festival-cultural-do-leste-europeu-chega-a-segunda-edicao-em-sao-caetano

A programação de Natal em São Caetano tem como destaques da parte cultural os shows do Jota Quest, Vanessa da Mata e Ney Matogrosso (confira a programação completa abaixo). Tudo gratuito. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4077144/festa-de-natal-em-sao-caetano-tera-jota-quest-vanessa-da-mata-e-ney-matogrosso

RIBEIRÃO PIRES

Realizada pelo Instituto Acqua, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, a Feira Vegana do ABC chega ao Parque Oriental neste domingo (26), das 8h às 17h. O evento que integra o calendário de festividades da Estância estimula o contato com produtos sem origem animal. Contando com a presença de 42 expositores, a Feira tem entrada gratuita e destaca atrações como oficinas, gastronomia, cosméticos, acessórios têxteis, artesanatos e música ao vivo. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4076868/feira-vegana-do-abc-acontecera-no-parque-oriental-de-ribeirao-pires

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA



1º Passeio Ciclístico (São Caetano)

Com inscrições já encerradas, o evento é responsável pelo show no estacionamento externo do shopping, realizado em homenagem à cantora Rita Lee. A participação especial fica por conta do filho da artista, Beto Lee, junto à banda que acompanhou a carreira de Rita.

Data: este domingo (26), às 8h.

Local: Park Shopping São Caetano (Alameda Terracota, 545 - Cerâmica).

Processo seletivo cursos Fundação das Artes (São Caetano)

As inscrições presenciais estão abertas para Cursos Livres e Técnicos de Artes Visuais, Dança, Teatro e Música para o primeiro semestre do ano que vem na instituição. Dúvidas podem ser esclarecidas em pelo site www.fascs.com.br ou pelo telefone (11) 4239-3030.

Data: até quinta-feira (30).

Local: Fundação das Artes de São Caetano (R. Visc. de Inhaúma, 730 - Oswaldo Cruz).

Show ''''Vamu Ri'''' (São Bernardo)

Promovido pelo humorista Emerson França, a apresentação contém imitações de artistas do rádio e TV, com a garantia de boas gargalhadas em torno de personagens lendários e cômicos. O site para compra de ingressos é o www.bilheteriaexpress.

Data: este domingo, às 19h.

Local: Teatro Lauro Gomes(Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos).

Trocas literárias (São Bernardo)

A roda de conversa descontraída tem potencial para abranger as mais diversas discussões e leitores de reportagem, conto, crônicas e livros.

Data: na quarta-feira (29), às 10h.

Local: Biblioteca Érico Veríssimo (Rua Francisco Alves, 460 - Pauliceia).

Concerto Cantando a Saudade (São Bernardo)

O repertório será a MPB, com a musicalidade cantada pelos corais de alunos do Centro Livre de Música - CLM.

Data: esta terça-feira (28), às 20h.

Local: Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrette, 44 - Vila Gonçalves).

Atrações na Chácara Silvestre (São Bernardo)

O dia começa às 9h com aula de yoga, seguindo às 10h para a aula de ritmos. Às 11h, a vez é do Samba Rock. A partir do 12h30, a diversão é comandada pelo DJ Cassiano (Samba Rock), que passa o bastão às 13h30 para a Banda Embalanço (Samba Rock). Já às 14h45, marca presença o DJ DULL e, às 15h45, o dia se encerra com o artista Toninho Crespo.

Data: este domingo (26).

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petropólis.

Sarau Criança com a Trupe Café com Canela (Santo André)

O espetáculo conta que em um certo dia, três mulheres adultas se vêem engolidas pelo sistema e estressadas com suas agendas, com computadores e celulares em mãos, elas recebem a visita de sua criança interior em seus inconscientes. Este impacto faz com que essas três mulheres voltem a revisitar o mundo infantil em que elas eram inseridas e o palco vira uma verdadeira brincadeira divertida, cheia de sonhos, esperanças e lembranças da infância. A entrada é gratuita.

Data: este sábado (25), às 10h.

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro).

Concerto Orquestra Sinfônica de Santo André

A música erudita, com convidados especiais, pode ser apreciada no concerto de entrada gratuita - por ordem de chegada em ambas as datas.

Data: este sábado (25), às 19h30; no domingo (26), às 11h.

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro).

OLHAR+ (Santo André)

O dia contará com shows, atelier aberto de cerâmica, além de artesanato e alimentação.

Data: este sábado (25), das 10h às 19h.

Local: Casa do Olhar (R. Campos Sales, 414 - Centro).

Exposição Palavra Pintada (Rio Grande da Serra)

A exposição "Palavra Pintada" conta com obras em que o artista Dener de Sousa faz uma homenagem a poetas que por meio dos seus poemas o influenciam no dia a dia. A mostra contém obras em que o artista usa polípticos para traduzir os versos que são retratados na exposição. Além de fazer uma junção entre as artes visuais e os poemas, todas as obras farão uma interação com as mídias digitais através de um "QR CODE", em que o espectador poderá, com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo digital, fazer uma conexão com uma página na internet que possui acesso aos poemas na íntegra declamados pelo próprio poeta Dener de Sousa.

Data: até quinta-feira (30), das 8h às 17h.

Local: Câmara Municipal (Rua do Progresso, 251).