Febraban assina acordo com a PF para expandir Projeto Tentáculos, de registro de fraudes

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinou mais um acordo de cooperação técnica (ACT) com a Polícia Federal nesta sexta-feira, 24, para que os bancos deem apoio ao aperfeiçoamento da Plataforma Tentáculos, que centraliza as notícias-crime de fraudes em um único repositório.

No novo acordo, está previsto o avanço da plataforma, que fica hospedada na infraestrutura de tecnologia da informação da PF e que permitirá a troca de informações com as polícias civis estaduais. Com base nas informações enviadas pelas instituições financeiras, elas poderão fazer investigações em seus Estados.

O acordo também mira a cooperação para promover projetos e ações de interesse comum no combate às fraudes bancárias eletrônicas ou digitais, em contas de depósito, poupança e de pagamento mantidas por instituições associadas à Febraban, além da criação de uma rede nacional de investigação e combate a esse tipo de crime.

O Projeto Tentáculos existe desde 2007, e em outubro daquele ano, a Febraban e a PF assinaram um primeiro ACT. Hoje, 25 bancos participam do projeto, e segundo a entidade, cerca de 200 operações e 445 mandatos de busca e apreensão ocorreram nos últimos cinco anos, além de 81 prisões.

Na assinatura do acordo, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que com a digitalização, aumentam os riscos de segurança ao setor, e que os bancos devem investir R$ 45 bilhões este ano em tecnologia e segurança. "Além de investir maciçamente em tecnologia da informação e cibersegurança, os bancos brasileiros também têm como prática atuar em estreita parceria com governos, com as forças policiais e com o poder público, para prevenir crimes e ajudar no seu esclarecimento, trocando informações e propondo novos padrões de proteção", disse ele.

Sidney afirmou ainda que a parceria entre a entidade e a PF se tornou referência interna e externa de cooperação público-privada no combate a fraudes bancárias eletrônicas. "Com mais esse ACT, estaremos também criando uma rede nacional de investigação e combate a fraudes."

"Esse acordo, em primeiro lugar, reafirma a parceria da Polícia Federal com a Febraban e eleva o patamar em que estamos trabalhando, incrementado a maior plataforma global em relação e fraudes bancárias e impulsionando esse projeto para as 27 unidades da Federação, em parcerias com os Estados, com ações de capacitação, treinamentos, integração das bases de dados e de sistemas e, portanto, com maior eficiência no combate aos crimes", disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.