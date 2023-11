Cristiano Ronaldo brilha em vitória do Al-Nassr e Galhardo estreia com empate no Al-Ittihad

Cristiano Ronaldo continua brilhando no Campeonato Saudita e ampliou sua vantagem na artilharia ao marcar duas vezes na vitória do Al-Nassr por 3 a 0 sobre o Al-Akhdoud, nesta sexta-feira, em Riad. Já o técnico argentino Marcelo Galhardo estrou somente com empate no Al-Ittihad.

O segundo do atacante português, aos 35 minutos do segundo tempo, foi um golaço, por cobertura, após o goleiro brasileiro Paulo Vitor sair da área para tentar conter um ataque do Al-Nassr. Cristiano Ronaldo acumula 15 gols em 13 partidas pelo Saudita.

O Al-Nassr, do técnico Luis Castro (ex-Botafogo), está na segunda colocação do campeonato com 34 pontos. O líder é o Al-Hilal, time de Neymar, que tem 35 pontos e joga neste sábado com o Al-Hazem. Os líderes do Saudita se enfrentam na próxima rodada, na próxima sexta-feira (1º de dezembro).

Os jogos desta sexta na Arábia Saudita também marcaram a estreia do técnico argentino Marcelo Galhardo (ex-River Plate) no comando do Al-Ittihad, que empatou com o Al-Ettifaq, dirigido pelo inglês Steven Gerrard.

O Al-Ittihad ocupa apenas a quarta colocação no Saudita com 25 pontos e pode ser rival do Fluminense no Mundial de clubes. O time de Galhardo, porém, precisa vencer o Auckland City na estreia e depois passar pelo Al Ahly, do Egito, para ter o direito de enfrentar o time de Fernando Diniz.