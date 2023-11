Santo André reforça policiamento nas áreas comerciais do município

A Prefeitura de Santo André iniciou nesta sexta-feira a Operação Natal Mais Seguro, ação de segurança que reforça o patrulhamento nas principais áreas comerciais do município. A iniciativa busca combater os crimes de roubo e furto nesses locais durante as compras para as festividades de fim de ano.

O patrulhamento recebeu o incremento de 160 PMs (Policiais Militares) no efetivo e a integração das forças de segurança deve colocar diariamente 80 viaturas nas ruas. A operação contará ainda com 60 GCMs (Guardas Civis Municipais) e 32 viaturas.

As equipes irão realizar ações preventivas de patrulhamento e ficarão concentradas em locais estratégicos como a Vila Luzita, Rua Carijós, Calçadão Oliveira Lima, toda área central, Avenidas Dom Pedro I e II, entre outros endereços. Além dos eixos comerciais, o policiamento preventivo deverá atuar em grandes eventos, como a feira natalina, que será realizada nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no estacionamento do Paço Municipal.

A abertura da Operação Natal Mais Seguro deste ano foi realizada em frente ao prédio da Prefeitura da Câmara Municipal e reuniu diversas equipes da GCM, PM e Polícia Civil. Durante o evento, o vice-prefeito do município, Luiz Zacarias (PL), destacou o trabalho integrado com outras áreas.

“Além dos policiais e dos guardas, a operação contará com o apoio das equipes de trânsito e também da fiscalização para coibir o comércio irregular nesses locais. Na próxima semana, o efetivo da PM na cidade deverá ser ampliado, iremos solicitar apoio de agentes da Capital. Nosso trabalho é dar condições de segurança para a população, para que ela possa realizar suas compras, participar de eventos e andar pela cidade de maneira tranquila”, disse o vice-prefeito.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Vlamir Luz Machado, reforçou que a ação de segurança contará ainda com o apoio das câmeras de monitoramento. “A cidade possui cerca de 3.000 câmeras distribuídas pelas vias, e o COI (Centro de Operação Integrada) irá monitorar com maior intensidade as vias comerciais mapeadas pela operação”, contou Machado.