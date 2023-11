Bruna Biancardi relembra assalto na casa dos pais: - Ainda estamos absorvendo as coisas

Desabafou! Nesta sexta-feira, dia 24, Bruna Biancardi usou as suas redes sociais para falar sobre o grande susto que os seus pais passaram recentemente após terem a casa assaltada.

Através de alguns vídeos, a influenciadora confessou que todos ainda estão absorvendo o ocorrido e que a segurança de todos foi redobrada:

- Oi, estavam com saudades? Faz tempo que não apareço aqui pra conversar com vocês. Só hoje já tentei gravar esse Story umas cinco vezes, mas o dia passa voando quando você tem filho. E eu estou tentando gravar isso há dias. Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas, né. Minha família estava lá, meus pais estavam lá.

- Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia. Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado.

Por fim, Bruna falou que está mergulhada de cabeça na maternidade e curtindo os dias no Rio de Janeiro:

- Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso. Tá uma confusão. A gente tem aproveitado bastante o tempo aqui, todo mundo junto. Sempre que a Mavie dorme e dá um tempinho eu faço alguma coisa.