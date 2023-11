João Figueiredo muda de nome e anuncia videoclipe com cenas inéditas do casamento com Sasha Meneghel

O último romântico! João Figueiredo segue no clima de lua de mel com Sasha Meneghel mesmo após dois anos de casamento e decidiu dedicar uma música à amada. O cantor, que agora atende pelo nome de João Lucas, anunciou o lançamento de um novo videoclipe.

O artista de 23 anos de idade disponibilizará na próxima sexta-feira, dia 1º, a canção Meu Bem. Composta em homenagem ao relacionamento com a filha de Xuxa Meneghel, ela não só chegará com uma letra carregada de romantismo, como também será ilustrada com um vídeo dotado de imagens inéditas da cerimônia de casamento do casal.

Em uma publicação nas redes sociais, João contou:

- Essa música é muito especial para mim. Foi uma música que eu fiz de pressente de aniversário para a Sasha ano passado. A pedido dela, eu resolvi lançar com cenas exclusivas do nosso casamento.