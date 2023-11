Jayme Matarazzo encanta ao compartilhar cliques de novo bebê com o irmãozinho: Agora somos quatro!

Alerta de fofura! O ator Jayme Matarazzo acaba de anunciar o nascimento de sua segunda filha com Luiza Tellechea, de 34 anos de idade. A bebê Maria veio ao mundo na última quarta-fira, dia 22, às duas da tarde, segundo informações compartilhadas pelo artista.

Nesta sexta-feira, dia 24, Jayme utilizou de suas redes sociais para compartilhar a notícia ao lado de cliques fofíssimos da família. O casal, que já é pai de Antonio, de dois anos de idade, encantou ao publicar imagens do pequeno conhecendo a irmãzinha.

E assim, no dia 22 de novembro, as 14h13, a nossa família cresceu! Agora somos quatro! Agora somos mais fortes? E continuamos sendo amor! O que dizer sobre a felicidade de se ganhar uma filha! Uma Maria para chamar de nossa? Bem-vinda minha filha. Sua família te ama demais!, iniciou Jayme, de 38 anos de idade, no texto.

Nas imagens, a bebê também aparece no colo dos vovôs, pais do ator. O papai de segunda viagem ainda agradeceu a equipe do hospital no qual a neném nasceu, assim como a equipe médica, finalizando a legenda com uma declaração à sua amada, Luiza:

Meu amor, te amo e te admiro demais. Nossa família é a nossa morada. Obrigado por tanto.

Abaixo, confira as imagens compartilhadas no Instagram - e cuidado para não morrer de fofura!