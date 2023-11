Carmo Dalla Vecchia ironiza fala de Zezé di Camargo sobre homens gays

O cantor Zezé Di Camargo fez uma declaração em um podcast que repercutiu nas redes sociais na última quinta-feira, 23. Ao conversar com o apresentador do PodCats, Lucas Guimarães, o sertanejo disse que Lucas, "além de ser um cara bonito, não parecia homossexual".

"Você é um cara normal. Qualquer pessoa que ver você na rua, ninguém vai falar", declarou.

A fala foi compartilhada pelo ator Carmo Dalla Vecchia, que alfinetou o sertanejo. "Alguém gostaria de mandar alguma mensagem ao Sr. Zezé Di Camargo? Fiquem à vontade", escreveu.

"Que ridículo", comentou Milton Cunha. "A parte do além de ser um cara bonito me pegou! Quem conta?", escreveu a atriz Samara Felippo. "Faltou senso, respeito e assessoria de imprensa. Uma pessoa dessa idade, vivida como ele é, e ainda vir com um discurso desses, sinceramente", afirmou o cantor Romero Ferro.