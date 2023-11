Richard Ríos espera voltar a ajudar o Palmeiras contra o Fortaleza e Piquerez treina sem dores

Richard Ríos voltou da seleção colombiana em êxtase após vitórias contra a seleção brasileira e o Paraguai, que deixaram seu país em terceiro nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Empolgado, o volante espera, agora, ajudar o Palmeiras a se manter na liderança isolada do Brasileirão em visita ao Fortaleza, às 18h30 de domingo.

Substituto de Gabriel Menino, machucado, Ríos vai completar 50 jogos com a camisa do Palmeiras neste domingo, no Castelão. E tem motivos de sobra para comemorar. No primeiro turno, o jogador anotou um dos gols da vitória sobre o adversário, por 3 a 1, no Allianz Parque, e espera voltar a contribuir para novo e importante triunfo.

"Sabemos como é difícil jogar em Fortaleza. Tem o calor, o campo, o adversário... Sempre vamos respeitar todos os adversários, mas vamos lá tentar impor nosso jogo, o que temos trabalhado nestes meses. Vamos em busca dos três pontos para seguir em cima da tabela", advertiu o volante.

Com todo os times com os mesmos 34 jogos, o Palmeiras está isolado na frente, com 62 pontos, diante de 61 do Botafogo e 60 do Flamengo. O time, sabe, contudo, que precisa desencantar na casa do rival após três derrotas e um empate nos últimos jogos para não ver a posição ameaçada.

Ríos deixa o tabu de lado e apenas agradece pelo ano que vem vivendo no Palmeiras e na seleção colombiana. "Feliz pela confiança que a comissão e os jogadores estão passando para mim. Eles fazem parte disso, desta marca (50 jogos) muito importante para mim e para a minha carreira", disse. "São muitos jogos em pouco tempo, mas é isso que demanda estar em um clube tão grande como o Palmeiras. Feliz por estar quase atingindo essa marca", disse o jogador de 23 anos.

"Ainda não dá para dimensionar tudo o que aconteceu para mim neste ano. Vou pensar só nas férias, agora estou focado neste Brasileiro. Mas foi um ano de realizações, muitos sonhos para mim e minha família. Jogar pela minha seleção, jogar no meu país com o Palmeiras, disputar uma Libertadores... Jogar o Paulista (pelo Guarani) no começo do ano e vir para cá foi uma vitrine grande e me permitiu estar neste clube maravilhoso."

Com o elenco quase todo à disposição, exceção de Luan, Abel Ferreira iniciou a preparação para a visita ao Fortaleza exibindo um vídeo aos jogadores no auditório. Logo depois o grupo realizou ativação muscular no centro de excelência e disputou um coletivo em campo com dimensões reduzidas. A novidade foi a presença do lateral-esquerdo Piquerez, recuperado de um edema na coxa esquerda ocasionado contra o Internacional.

O grupo ainda aprimorou fundamentos específicos por posição, com defensores trabalhando com o auxiliar Carlos Martinho, enquanto os atacantes treinaram sob ordens de Vitor Castanheira. O zagueiro Luan, com lesão na coxa direita, permaneceu em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.