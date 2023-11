Carmo Dalla Vecchia usa redes sociais para comentar fala polêmica de Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo participou do podcast PodCats e gerou polêmica ao comentar que o apresentador Lucas Guimarães não parecia ser homossexual. O vídeo rapidamente viralizou na web e dividiu opiniões. Na ocasião, o cantor disse:

- Além de ser um cara bonito, não parece que você é homossexual. Você é um cara normal. Qualquer pessoa que ver você na rua, ninguém vai falar.

Após a fala do sertanejo, Carmo Dalla Vecchia decidiu usar as redes socais para comentar o assunto. Ao compartilhar um vídeo do momento, o ator escreveu na legenda:

Alguém gostaria de mandar alguma mensagem ao Sr. Zezé Di Camargo????? Fiquem a vontade.

Logo em seguida, o marido do autor de novelas João Emanuel Carneiro continuou o debate ao publicar um registro em que aparece mostrando seu rosto e questionou:

Bom dia, Brasil! Acho que acordei com cara de normal e você?