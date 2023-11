Ana Hickmann esclarece rumores de que teria voltado a usar aliança: Presente de uma grande amiga de anos

Ana Hickmann passou por dias dificeis em sua vida pessoal, mas mesmo assim não deixou de comandar o programa Hoje em Dia ao lado de seus amigos de atração.

Nesta sexta-feira, dia 24, a apresentadora usou as suas redes sociais para agradecer todo o apoio que recebeu nos últimos dias e também esclarecer os rumores de que teria voltado a usar aliança.

- Participei do programa todos os dias nessa semana. Queria muito agradecer todos os comentários no Instagram do Hoje em Dia e na minha página. Por todo o carinho e o apoio de vocês. Dá para perceber que a minha voz está um pouquinho ruim. As minhas noites não estão sendo do jeito que eu gostaria, que estava acostumada. Mesmo quando trabalho muito não fico nesse cansaço emocional. Mas o que tenho para dizer é que a força de vocês está chegando. As energias e as orações também. Muito obrigada.

Sobre a suposta aliança, Ana explicou que é um anel e ganhou de uma amiga de longa data:

- Eu amo esse anel. É presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria. Ela me deu de presente há muito tempo. Resolvi colocar para ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo.