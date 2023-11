Guardiola descarta saída do City mesmo com possível punição e rebaixamento até a 5ª Divisão

A perda de 10 pontos do Everton no Campeonato Inglês por causa de violação do Fair Play Financeiro é um indício de que o Manchester City também não escape de punição. Investigado em 115 acusações, o clube corre o risco de rebaixamento até para a Quinta Divisão na Inglaterra caso seja declarado culpado em todas. Mesmo sob esse risco, o técnico Pep Guardiola garantiu nesta sexta-feira que não deixa Manchester mesmo com penalizações.

"Sem dúvidas, não vou reconsiderar o meu futuro, seja aqui (no Campeonato Inglês) ou na terceira divisão. Não há qualquer chance. Há mais chance de eu ficar na terceira divisão do que conquistando a Liga dos Campeões", disse o técnico em coletiva para falar do jogo com o Liverpool. Ele tem contrato com o atual campeão Inglês até 2025.

"Não vou pensar no meu futuro se estivermos na League One, é mais provável que fique", repetiu. "Mas espere até que seja decidido, e então eu te direi. Não mudei minha opinião sobre as 115 acusações contra o Manchester City. Porém, você está me questionando como se tivéssemos sido punidos. No momento, somos inocentes. Somos inocentes até que se prove."

Guardiola, contudo, evitou se pronunciar se achava correto o Everton ter perdido 10 pontos na atual edição do Campeonato Inglês por causa de problemas com o Fair Play Financeiro. O clube acabou despencando para a penúltima posição, com somente quatro pontos.

"Não vou dizer uma palavra sobre o Everton porque não conheço a realidade do que aconteceu. São dois casos completamente diferentes", despistou o técnico espanhol. "Sei que as pessoas estão perguntando por que o City não vai à Conference (League), mas vamos esperar."

Sobre o encontro com o Liverpool e a atual liderança do Campeonato Inglês, um ponto na frente do rival deste sábado, Guardiola mostrou-se surpreso, já que vem sofrendo para armar sua equipe com o alto número de desfalques por lesão - acabou de perder o centroavante Haaland.

"Honestamente, não poderia esperar estar nesta posição no início da temporada. Temos cinco equipes muito juntas, mas estamos lá. É um jogo importante, mas há mais por vir. Dezembro está tão apertado que ainda temos a Copa do Mundo na Arábia Saudita."