Inscrições abertas para a Copa Diadema de Futebol

As inscrições para a Copa Diadema de Futebol, a mais tradicional competição de futebol amador da cidade, ficam abertas apenas por mais 10 dias, até 4 de dezembro. Em sua 33° edição, o torneio será realizado do início de janeiro a maio de 2024.

Para se inscrever o interessado deve acessar o link https://linktr.ee/seldiadema, clicar em ‘33ª Copa de Diadema de Futebol’ e preencher a ficha de inscrição. No mesmo endereço é possível ter acesso ao regulamento.

Os times que participam da Copa são vinculados a associações de bairros, escolas, entidades religiosas, clubes esportivos e estabelecimentos comerciais e industriais da cidade de Diadema. Os jogos, abertos ao público, acontecem sempre nos fins de semana.

Em 2023, a Copa teve 64 equipes masculinas, com 1.920 atletas. As partidas foram realizadas em cinco campos pelo município. O grande campeão do ano foi o time A.E.C. Jardim Casa Grande, que venceu o F.C. Meninos da Ponte por 1 a 0 no Campo do Piraporinha.

A disputa é organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e tem o apoio da Liga de Futebol Amador de Diadema.