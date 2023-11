Soteldo celebra ano bom com a Venezuela e volta para 'salvar' o Santos: 'Ganhar no domingo'

Soteldo voltou empolgado da seleção da Venezuela. Depois de grande trabalho com a equipe nacional, quarta colocada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o camisa 10 celebrou a boa fase e espera ajudar a salvar o Santos de vez da ameaçada de rebaixamento. Confiante, fala em buscar uma vitória diante do Botafogo, no Engenhão, para deixar a equipe mais tranquila na classificação do Brasileirão, domingo, às 16 horas.

"Vai ser um jogo muito difícil. Nós sabemos como eles jogam, estamos trabalhando em cima das virtudes deles e vamos para lá sabendo da dificuldade da partida. Não é por acaso que eles estão brigando lá em cima e sim por merecimento deles", avaliou Soteldo. "Mas nós também temos coisas boas para apresentar e treinamos bem. Vai ser um grande jogo, então temos que aproveitar os erros deles e ir pra cima."

O Santos tem 42 pontos e, com um triunfo, chegaria aos 45 tratados por muitas equipes como suficiente para não ser rebaixado. "Estou bem após esses jogos, fizemos um ano maravilhoso com a Venezuela e estamos muito felizes, mas agora é hora de focar aqui no Santos, que é a minha casa", afirmou. "Vamos tratar de livrar de vez essa possibilidade de rebaixamento, e sabemos que ganhando um jogo isso fica mais próximo. Então vamos com essa mentalidade para domingo", ressaltou o camisa 10.

No primeiro turno, quando o Botafogo estava embalado e empilhando triunfos, o Santos ficou muito perto da vitória na Vila Belmiro, quando chegou a abrir 2 a 0, gols de Marcos Leonardo. Mas um apagão na reta final acabou custando dois pontos com Tiquinho Soares e Adryelson anotando e o então líder buscando o empate. Ressaltando a força do elenco, Soteldo espera uma história diferente neste jogo de domingo.

"Como eu já falei um tempo atrás, nós estamos atualmente com um grupo muito forte. Sabemos que fora de casa a responsabilidade é do rival, que precisa vir para cima. Então temos de aproveitar os momentos e os espaços dentro desses jogos", frisou. "Acredito que temos conseguido esses bons resultados porque estamos aproveitando bem os erros dos adversários", concluiu.

A confiança se explica pelo crescimento do Santos de Marcelo Fernandes como visitante. Nas últimas seis visitas, o Santos conquistou quatro vitórias (contra Bahia, Palmeiras, Flamengo e Goiás), além de buscar o 1 a 1 com o Corinthians. A única derrota foi para o Internacional.

TEMPORADA 2024

O clube informou nesta sexta-feira que só pensará na montagem do elenco para o próximo ano após as eleições presidenciais agendadas para o dia 9 de dezembro, quando será definido o substituto de Andres Rueda. Até lá, o foco é total em salvar o time do rebaixamento.